Moviola Cds: "Gol Rrahmani è regolare. Demme salta prima di Tchaouna"

Per la moviola del Corriere dello Sport, voto 6 all'arbitro Marinelli per come ha condotto il derby tra Napoli e Salernitana

TuttoNapoli.net © foto di TuttoSalernitana.com Per la moviola del Corriere dello Sport, voto 6 all'arbitro Marinelli per come ha condotto il derby tra Napoli e Salernitana. Sull'episodio che ha scatenato le polemiche dei granata, ecco quanto si legge: "Regolare il gol della Salernitana. Sul 2-1 del Napoli contatto Tchaouna-Demme sul quale protestano i granata: l’azzurro però salta prima e ha già compiuto il suo gesto atletico, poi c’è il contatto con l’avversario".