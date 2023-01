Moviola Cds promuove Sozza: "Non ci sono macchie, conservativo all'inizio"

Le polemiche che avevano scandito l'avvicinamento al big match sono state polverizzate da una prestazione sicura e lineare da parte di Simone Sozza

Corretto non assegnare il rigore reclamato nel primo tempo da Lukaku: l'intervento di Rrahmani non sembra falloso, e perdipiù il belga è in netto offside al momento del tocco di Edin Dzeko. Serata senza macchie per il direttore di gara, premiato con un 6,5 in pagella.