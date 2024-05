Moviola CdS - Rigore Politano era da ripetere: posizione Ravaglia irregolare

Non una grande direzione arbitrale quella di Napoli-Bologna. Di seguito l'analisi del Corriere dello Sport

Non una grande direzione arbitrale quella di Napoli-Bologna. Di seguito l'analisi del Corriere dello Sport: "In prima battuta, nell'azione del gol rossoblù, Di Lorenzo tiene in gioco Zirkzee: l'avvio della manovra passa attraverso una revisione mentre non ci sono dubbi sulla posizione di Ndoye quando viene servito dal cross di Odgaard. Sul 2-0 è invece Anguissa a tenere in gioco Posch. Il tocco di Freuler sul piede destro di Osimhen in area piccola, visto da vicino in presa diretta dall'arbitro, è tale da portare al rigore.

Il successivo controllo del Var, dove c'è Doveri, tuttavia non pizzica il movimento di Ravaglia: il portiere infatti non ha entrambi i piedi sulla linea di porta, l'esecuzione di Politano sarebbe da ripetere. Decisamente affrettata la prima ammonizione della serata: giallo per Kvaratskhelia dopo una prolungata trattenuta tra lui e Posch".