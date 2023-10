Moviola Cds: sufficienza per Orsato, ma il doppio giallo a Natan è dubbio

Partita tenuta da Orsato, forse troppo plateale nelle sue decisioni (vedi rosso per Natan), un po’ in affanno nella ripresa

Partita tenuta da Orsato, forse troppo plateale nelle sue decisioni (vedi rosso per Natan), un po’ in affanno nella ripresa (lo scatto non è mai stato il suo forte), ma esperienza e carisma a volte suppliscono e bastano. Il doppio giallo nel finale resta l’unico episodio da moviola discutibile. In ritardo l’intervento di Natan su Romero che porta al secondo giallo (ok il primo): ammonizione fiscale e plateale, non c’è né irruenza né negligenza, ma non inventato. Lo scrive il Corriere dello Sport.