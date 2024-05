Moviola Gazzetta - Al Napoli concesso un rigorino su Osimhen

Il Napoli cade contro il Bologna. Due gol nei primi minuti di gioco e sul finale di primo tempo anche un rigore sbagliato da Politano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cade contro il Bologna. Due gol nei primi minuti di gioco e sul finale di primo tempo anche un rigore sbagliato da Politano. Un rigore che, secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, arriva per un contatto di lieve entità: "Rigore per il Napoli: contatto leggero (calcetto al sottosuola) di Freuler su Osimhen. Al Var la ribattuta di Ravaglia: ok la proiezione del piede sinistro sulla linea"

Questa l'analisi della partita da parte della Rosea: "Il Napoli è la squadra che chi non segna da tanto tempo vorrebbe incontrare: dopo Cerri, Abraham e Success, anche Ndoye e Posch sono tornati a esultare contro gli azzurri. Forse un caso, forse l’ennesima dimostrazione che tutti credono di potersi togliere una soddisfazione contro avversari ormai scarichi e privi di carattere.

Troppi gli errori, troppi i giocatori fuori fase: Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Anguissa, uno Kvaratskhelia nervoso e inconcludente. Il pubblico ha manifestato il suo dissenso in modo civile e rumoroso: al Maradona il Napoli ha conquistato tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Ma più che i risultati è l’atteggiamento a deludere la gente: la squadra passeggia e aspetta solo di andare in vacanza".