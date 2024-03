Moviola Gazzetta - C'era rigore su Osimhen: perché il VAR non interviene?

Anche La Gazzetta dello Sport nella sua moviola di Barcellona-Napoli sottolinea l'errore dell'arbitro olandese Danny Makkelie

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche La Gazzetta dello Sport nella sua moviola di Barcellona-Napoli sottolinea l'errore dell'arbitro olandese Danny Makkelie che non ha concesso un rigore al Napoli per un contatto tra Osimhen e Cubarsì: "Partita piena di incertezze per l’olandese Makkelie. L’episodio principale al 50’ con l’intervento deciso di Cubarsì su Osimhen in area: l’arbitro lo valuta probabilmente a bassa intensità e lascia correre, ma il pestone c’è: sarebbe stato più corretto dare rigore. E il Var stranamente non interviene per richiamarlo almeno al monitor.

Episodio particolare al 19’. Il guardalinee De Vries non segnala un fuorigioco di Osimhen, l’azione prosegue con un intervento duro di Christensen su Lobotka: il danese prende il giallo ma rischia addirittura il rosso. Regolare il primo gol del Barcellona: è Rrahmani a tenere in gioco Rafinha che poi serve l’assist a Fermin Lopez. Sul gol del Napoli Politano (che poi servirà Rrahmani) è tenuto in gioco da Araujo. Annullato al 68’ un gol di Yamal, nettamente in fuorigioco".