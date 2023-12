Moviola Gazzetta - Espulsioni ci stanno: reazione Politano è lieve, ma da regolamento è rosso

Undici cartellini gialli, tredici se ci aggiungiamo i due allenatori. Due cartellini rossi (uno per somma di ammonizioni, a Osimhen).

Undici cartellini gialli, tredici se ci aggiungiamo i due allenatori. Due cartellini rossi (uno per somma di ammonizioni, a Osimhen). Non è stata di certo una gara facile per l'arbitro Colombo, tra i più giovani in circolazione, forse non la scelta migliore da parte del designatore. Di seguito la moviola fatta all'indomani del match da La Gazzetta dello Sport:

"Più che una partita, una corrida, con 11 gialli (compresi quelli di Osimhen). Le due espulsioni ci stanno: la reazione di Politano alla trattenuta di Zalewski è di entità lieve ma il regolamento dice di punire il gesto. Male invece le decisioni su Cristante nel primo tempo: il contatto con Kvaratskhelia non meritava il giallo (il quarto estratto in dieci minuti), mentre quello successivo su Mario Rui era da sanzionare".