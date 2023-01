Moviola Gazzetta: "Il primo rigore del Napoli è inesistente!"

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Sampdoria-Napoli, gara vinta per 0-2 dagli azzurri e ricca di episodi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Sampdoria-Napoli, gara vinta per 0-2 dagli azzurri e ricca di episodi. In avvio, Anguissa e Murru fianco a fianco in area doriana: il difensore calpesta la gamba del centrocampista in modo del tutto fortuito, ma l'arbitro Abisso viene richiamato dal Var e concede un rigore inconcepibile. Giusto il rosso a Rincon al 38', per gioco violento visto il fallo su Osimhen e non per chiara occasione da gol. Corretto anche il secondo rigore dato al Napoli: al 35’ della ripresa Vieira smorza col braccio sinistro largo un pallone vagante in area.