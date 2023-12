Moviola Gazzetta - Molto dubbio gol annullato a Politano: Marcenaro doveva andare al monitor

Annullato un gol a Politano per un fuorigioco di Osimhen che però non partecipa all'azione. Di seguito la moviola de La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte il Cagliari 2-1, ma il risultato poteva essere decisamente più rotondo. Per le diverse occasioni avute dagli azzurri, specie nel primo tempo, ma soprattutto perché nel finale è stato annullato un gol a Politano per un fuorigioco di Osimhen che però non partecipa all'azione. Di seguito la moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Molto dubbio l’annullamento del 3-1 di Politano per fuorigioco di Osimhen sul filtrante di Lobotka. Al nigeriano non arriva mai il pallone, per l’intervento di Dossena. Il fuorigioco c’è ma l’arbitro Marcenaro si fida troppo della chiamata del Var, sarebbe stata opportuna una revisione sul campo per capire se Osi incide sull’azione".