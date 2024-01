Moviola Gazzetta - Ostigard su Castellanos: ecco perché non è rigore

Lazio-Napoli è stata una partita con zero gol, poche emozioni e anche pochi gli episodi dubbi dal punto di vista arbitrale.

TuttoNapoli.net

Di seguito la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 34' del primo tempo Castellanos cade in area dopo essersi toccato con Ostigard: il contatto non è rilevante. Al 41' lo stesso Taty finisce a terra in una fase di ripartenza, ma i replay mostrano che l'argentino accentua la caduta e che Lobotka quasi non lo tocca.

In avvio ripresa è netto il fuorigioco che nega lo splendido gol di Castellanos, che parte davanti a Romagnoli. Al 33’ Isaksen finisce a terra in area su contrasto con Mario Rui, ma c’è fuorigioco e il contatto inizia comunque fuori area".