Moviola Il Mattino - Tremolada da 4,5, che disastro! Gravissimo l'errore sul rigore non fischiato

vedi letture

Paride Tremolada non convince con la sua direzione arbitrale di Napoli-Lecce. Voto 4,5 per Il Mattino, che si esprime così nella sua moviola: "L'episodio chiave è il rigore che non viene concesso a Politano. E' un errore gravissimo, perché la dinamica è lineare, non ci sono giocatori nel mezzo e la sua visuale è perfetta: Politano anticipa Banda che lo prende in pieno e lo manda a terra. Non serve il Var, basta pure l'assistente. Malissimo.

In precedenza, il gol annullato a Di Lorenzo è poco da discutere, visto che il Var blocca l'azione al momento dell'errore al tiro di Olivera e il capitano è davanti al portiere di mezzo corpo. E' tutta la direzione che lascia perplessi quando fischia una punizione da limite per fallo di Buongiorno. Ma è al contrario.

Di Lorenzo commette un fallo che potrebbe valere un secondo giallo perché Rebic lo ha saltato ma a rivedere l'azione sarebbe stata una esagerazione. In ogni caso, prova molto insufficiente".