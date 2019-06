Muro Roma, non cambia la pretesa per Manolas: ADL disposto ad accontentarla ad una condizione

La Roma continua a chiedere i 36 milioni della clausola per Kostas Manolas e il Napoli sarebbe anche disposto ad accontentarla. Ad una sola condizione però, dettata da Aurelio De Laurentiis: io verso a te 36 milioni entro la fine di giugno per il greco, tu a luglio mi dai la metà di quella cifra (18 milioni) per Amadou Diawara. L'idea, però, non stuzzicherebbe particolarmente i giallorossi, stando a quanto scritto da La Repubblica.