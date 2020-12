Napoli al bivio decisivo: ecco quanto vale il passaggio del turno in Europa League

Quanto vale il passaggio del turno per il Napoli in Europa League? Prova a calcolare la cifra l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come battere la Real Sociedad porterebbe nelle casse del Napoli oltre 2 milioni di euro (500mila per la vittoria, 570mila per il passaggio del turno e 1 milione per il primo posto nel girone).

Ad oggi, spiega il quotidiano, il Napoli ha incassato dal suo cammino europeo 4,6 milioni di euro. Vincere la coppa darebbe la possibilità di incassare oltre 20 milioni di euro.