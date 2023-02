Napoli al top in Europa: è l'attacco migliore della Champions, media da oltre 3 gol a partita

Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport, che è si sofferma su uno dei punti di forza del Napoli: l'attacco. Questo è quanto si legge

"Come è possibile che una club con un monte ingaggi molto contenuto (72 milioni lordi per gli stipendi di tutto il gruppo squadra) abbia costruito una formazione prima in classifica in serie A, con un vantaggio di 15 punti sulla seconda ed ormai con un piede e mezzo nei quarti di Champions?". Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport, che è si sofferma su uno dei punti di forza del Napoli: l'attacco. Questo è quanto si legge: