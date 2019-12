Napoli alla ricerca di equilibrio: ecco perché il 4-3-3 può garantire maggiore copertura

Da quand'è arrivato a Napoli, Gennaro Gattuso ha fatto lavorare duramente la squadra, sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tattico. A Castel Volturno si fatica e non poco, perché c'è un equilibrio difensivo da ritrovare in primis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Sul piano tattico, qualcosa potrebbe cambiare. La mediana a 3 dovrebbe servire anche per accorciare la distanza tra i difensori e i centrocampisti e per favorire una maggiore copertura soprattutto quando la squadra è costretta a subire l’iniziativa dell’avversario. In alcuni momenti, il, Napoli ha evitato guai peggiori grazie al talento di Alex Meret che con le sue prodezze ha impedito che i passivi fossero ancora più consistenti".