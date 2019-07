Napoli-Benevento, già tutto sold out: ecco la probabile formazione azzurra

DIMARO FOLGARIDA. Un derby da sold out a Dimaro per la prima amichevole del Napoli 2019-2020. Oggi pomeriggio alle 15,30 Carlo Ancelotti svelerà in minima parte le sue idee tattiche contro i cugini del Benevento. Non avendo avuto a disposizione tanti titolarissimi, il tecnico di Reggiolo dovrà affrontare l’amico Pippo Inzaghi con una formazione atipica che, però, darà lo stesso battaglia. Sarà, quindi, partita vera nel tentativo di giocare bene e soprattutto vincere. Dall’altra parte ci sarà un’avversaria che il presidente Vigoriti sta costruendo per poter ambire alla promozione in serie A. Ha preso un allenatore di un certo livello e anche la rosa è forte. Sarà l’occasione per riabbracciare Christian Maggio e per vedere all’opera il “nostro” Roberto Insigne. Il fratello Lorenzo sarà solo a bordo campo da spettatore visto che è arrivato in mattinata. Ci sarà il pienone a Carciato. Sono stati venduti tutti i biglietti della tribuna coperta e di quella scoperta sul pratone. Praticamente il Napoli inizierà con un tocco di azzurro non indifferente. Giocando di sabato la Val di Sole sarà presa d’assalto da tantissima gente e quindi si vivrà un derby vero. LE SCELTE. Gli impegni dei tanti nazionali non ha consentito ad Ancelotti di partire subito con le sue idee calcistiche. I big sono arrivati tra ieri e oggi ma non possono scendere in campo. E quindi ci si è dovuti accontentare di ciò che passa il convento. I tifosi avrebbero voluto vedere all’opera Koulibaly, Mertens, Milik, Insigne e Zielinski ma dovranno aspettare il prossimo test. Per quanto riguarda Fabian, Allan e Koulibaly i tempi di rientro sono lunghi. Ancelotti, però, non si è perso d’animo e dopo una settimana sa come schierare la migliore formazione contro il Benevento. Dovrebbe cominciare con un 4-2-3-1 per capire se ci sono le premesse per fare, con gli uomini a disposizione, ciò che vuole lui a livello tattico. È naturale, poi, che quando il gruppo sarà completo tutto verrà più facile. Magari lo potrà fare con James Rodriguez la davanti. Ma aspettando belle notizie dal mercato si deve cominciare. E lo si fa sempre al massimo per evitare di fare brutte figure. Gli uomini scelti sanno fare bene il loro lavoro. Sarà l’occasione per vedere all’opera alcuni ragazzotti che potrebbero tornare utili adesso o tra qualche anno dopo aver fatto un po’ di gavetta altrove. Tra i pali, comunque, ci sarà il greco Karnezis che l’altro ieri ha festeggiato 34 anni. L’ex Udinese resterà anche per il prossimo anno pur sapendo di essere il terzo poiché oltre a Meret avrà davanti pure Ospina. Sulle fasce Maksimovic e Ghoulam si vedranno molto spessi in campo anche per le grandi sfide. Al centro Chiriches e Maksimovic. A centrocampo con Rog dovrebbe esserci il giovane Gaetano che spiccherà per il colore giallo dei capelli. Dietro la prima punta Tutino ci potrebbe essere un tris di calciatori di qualità. Callejon, Verdi e Younes, infatti, dovrebbero cominciare subito per poi uscire nella ripresa per far giocare gli altri. Mancando, naturalmente, sia Mertens che Milik la davanti ci si dovrà fidare di Tutino che con il Cosenza ha fatto ottime cose e ha segnato i gol necessari per salvarsi dalla retrocessione. Rog in mezzo al campo lotterà come un leone pur sapendo che a breve dovrebbe andare al Genoa. Sarà l’occasione per Ghoulam di sfogare tutta la sua rabbia dopo che per molto tempo è dovuto rimanere fermo. Quella che comincerà ad agosto sarà la stagione del riscatto. Ma si parte da oggi col Benevento.