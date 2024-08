Napoli-Bologna verso il pienone: i dati della prevendita

vedi letture

Quasi pienone al Maradona per il Bologna. Le Curve superiori sono esaurite da tempo, da poche ore dopo che il Napoli ha messo in vendita i biglietti della partita contro il Bologna per i possessori della Fidelity Card. La prevendita per il match di domenica sera al Maradona ora è aperta a tutti e procede bene, ma si è ancora lontani dal tutto esaurito. Con i 22mila abbonati che ha il Napoli, non è difficile prevedere che domenica sera al Maradona ci saranno oltre 40mila spettatori ad assistere al debutto casalingo di Antonio Conte. Lo scrive il Corriere dello Sport.