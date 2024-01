Napoli brutto, ma male anche la Lazio: "L'unica luce è Isaksen"

La Lazio non è riuscita ad andare oltre il pareggio nella sfida contro il Napoli valida per la ventiduesima giornata di Serie A.

La Lazio non è riuscita ad andare oltre il pareggio nella sfida contro il Napoli valida per la ventiduesima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri ha costruito le più importanti occasioni da rete ma alla fine non è riuscita ad avere la meglio in un crocevia importante nella corsa al quarto posto. Fra i migliori in campo per i biancocelesti troviamo Gustav Isaksen, che per La Gazzetta dello Sport merita ampiamente la sufficienza: "Due tiri insidiosi nel primo tempo che si costruisce da solo, potrebbe far meglio quando è chiamato a fare assist". Mezzo voto in più da Tuttosport: "Unica luce, riscalda la partita con le iniziative più interessanti. È mancata la stoccata, a lui e soprattutto ai compagni".

Anche per il Corriere dello Sport Isaksen merita 6 in pagella: "Gli unici strappi esplosivi. Due tiri a giro alti, suo l’assist per il colpo di tacco di Castellanos. Ha folleggiato più di tutti". Nelle pagelle targate TMW, l'attaccante danese della Lazio merita 6,5 in pagella: "È il più attivo tra i suoi. Accellerazioni e sterzate che impauriscono la difesa avversaria. Alla sua prestazione manca solo il timbro.

