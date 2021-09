Napoli caccia del primato solitario: l'ultima volta c'era Sarri in panchina

Parte l'assalto al primo posto in solitaria. Il Napoli ci proverà questa sera a Udine, approfittando dei passi falsi delle dirette concorrenti. L'ultima volta che gli azzurri si sono ritrovati in vetta da soli - ricorda l'edizione odierna de Il Mattino - correva la stagione 2017-18, quella del sogno Scudetto sfumato dopo il k.o. contro la Fiorentina, con Sarri in panchina. Al centro dell'attacco ci sarà ovviamente Victor Osimhen, che dopo la doppietta europea punta a sbloccarsi anche in campionato.