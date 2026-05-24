Napoli-Conte, è un addio senza strappi: spunta una novità

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Napoli-Udinese sarà l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al termine della gara del Maradona le strade del tecnico salentino e del club di De Laurentiis si separeranno definitivamente, ma senza tensioni o strascichi. Il quotidiano sottolinea infatti come Conte abbia deciso di rinunciare sia all’ultimo anno di contratto sia a qualsiasi buonuscita economica. Una scelta che confermerebbe il rapporto di grande stima e amicizia costruito con il presidente azzurro in questi due anni.

Conte lascia nel giorno del compleanno di De Laurentiis

Il 24 maggio, giorno della sfida con l’Udinese, coincide anche con il compleanno di De Laurentiis, che compirà 77 anni. Un dettaglio simbolico per chiudere un ciclo che ha regalato al Napoli uno scudetto, una Supercoppa e due qualificazioni consecutive in Champions League. Secondo il quotidiano, Conte lascerà a Napoli un pezzo di cuore, dopo aver vissuto la città in maniera intensa e profonda anche fuori dal campo.