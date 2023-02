Napoli-Cremonese, probabili formazioni CdS: sciolto l'unico dubbio, novità per Ballardini

Sciolto il ballottaggio di ogni domenica, quello tra Lozano e Politano, Luciano Spalletti non ha altri dubbi di formazione.

Sciolto il ballottaggio di ogni domenica, quello tra Lozano e Politano, Luciano Spalletti non ha altri dubbi di formazione e dovrebbe confermare l'undici sceso in campo nelle ultime partite. In casa Cremonese invece potrebbero esserci delle novità a centrocampo. Di seguito le probabili formazioni del Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Galdames, Pickel, Valeri; Ciofani, Felix