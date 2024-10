Napoli da Scudetto? Per i costi del mercato sì: solo la Juve con CR7 (e gli altri) spende di più

Un mercato da Scudetto", titola Il Mattino oggi in edicola

Un Napoli da Scudetto? Sì, per le spese sul mercato. Ossia 149,5 milioni di euro di spesa, con un saldo negativo di 138 milioni. "Un mercato da Scudetto", titola Il Mattino oggi in edicola, mettendo a confronto il mercato delle squadre che hanno vinto lo scudetto negli ultimi dieci anni (6 per la Juve, 2 per l'Inter, 1 per il Milan e 1 per il Napoli): soltanto una ha speso più del Napoli 2024-2025 sul mercato. Fu la Juventus 2018-2019, quando decise di piazzare il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo, con 117 milioni versati al Real Madrid. Complessivamente il club bianconero, presieduto da Andrea Agnelli, investì 265 milioni con un saldo negativo di 152,46. Fu vinto lo scudetto ma sfumò il piano internazionale della squadra: Allegri si fermò ai quarti di Champions League.

Non solo il Napoli ha vinto lo scudetto con un saldo attivo. L'Inter, alla vigilia della stagione 2023-2024, era stata obbligata a non derogare dal paletti finanziari, cedendo il portiere Onana per 50 milioni al Manchester United. Soltanto l'abilità e l'esperienza dell'ad Marotta, poi nominato presidente dalla nuova proprietà, hanno consentito ai nerazzurri di raggiungere l'obiettivo perché il gruppo Suning, liquidato dopo la testa tricolore, non dava alcuna stabilità.

Marotta conosce bene Conte. Lo volle alla Juve nel 2011 e lo ritrovò all'inter otto anni dopo. Quella Juve, esclusa dalla coppe, seguì le indicazioni di Antonio, che non aveva l'attuale palmares. Investimenti per 141,65 milioni nel primo anno bianconero, l'inizio di un ciclo che per l'ex capitano si Chiuse tre anni dopo, quando decise di appendere il fischietto e il cronometro al chiodo e di accettare l'offerta della Federcalcio per sostituire Prandelli sulla panchina della Nazionale. Nel 2019, dopo lo splendido periodo al Chelsea, ecco l'Inter. con Spese per 192 milioni (saldo negativo di 126) e il secondo po-i sto. Quasi una prova generale. Il titolo sarebbe arrivato un anno dopo.