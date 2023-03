Napoli-Eintracht, possibile nuovo record d'incasso: la cifra da battere

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prevede un nuovo record per il botteghino del Maradona

Verso un nuovo record d'incasso. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prevede un nuovo record per il botteghino del Maradona in vista della sfida di Champions League contro l'Eintracht: "Dopo un febbraio quasi tutto in trasferta, il Napoli con l’inizio di marzo giocherà al Maradona tre gare consecutive: Lazio (il 3) e Atalanta (l’11) in campionato e poi l’attesissima sfida del 15 contro l’Eintracht per lo storico passaggio ai quarti di finale. In meno di due settimane la Banda Spalletti potrà regalare altre emozioni forti ai propri tifosi che riempiranno gli spalti del vecchio impianto di Fuorigrotta. Saranno sempre almeno in 50 mila.