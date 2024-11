Napoli festeggia Halloween: party in maschera per Di Lorenzo e compagni

I calciatori del Napoli con le proprie famiglie, mogli e compagne, ieri sera hanno festeggiato la notte di Halloween in un noto locale di Chiaia. Festa in maschera, un vero e proprio party, come lo scorso anno. "I calciatori hanno consumato la cena nel locale di Chiaia e poi si sono concessi qualche ballo in pista prima di rientrare a casa, rispettando comunque gli orari stabiliti dal regolamento stilato da Conte a inizio stagione" scrive Il Mattino oggi in edicola.