Napoli-Fiorentina non è a rischio: c'è una grande differenza rispetto a Juve-Napoli

Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 e, come da protocollo, il Napoli è andato in bolla. Il consueto hotel dei ritiri pre-partita è diventato la sede della bolle in cui la squadra si è rinchiusa dopo aver svolto un ulteriore giro di tamponi, seguendo le disposizioni della FIGC e dell'ASL, i cui risultati dovrebbero arrivare nel corso della mattinata, dunque poco, pochissimo prima rispetto all'orario a cui è fissato il fischio d'inizio (12:30).

OK NON SCONTATO - Il Mattino oggi in edicola fa sapere che dopo la positività dello spagnolo il club azzurro ha allertato la Lega e la Fiorentina che la partita di oggi potrebbe slittare al pomeriggio nel caso in cui i tamponi non fossero rielaborati per tempo. Dovessero emergere altri casi, non è scontato che l'ASL dia l'ok alla squadra per andare al Maradona.

SCENARIO IMPROBABILE - Ma - specifica il quotidiano - è uno scenario poco plausibile perché, a differenza di quanto accaduto con la Juventus, stavolta non c'è in ballo la salute pubblica in quanto si gioca in casa e il Napoli non dovrà affrontare alcun tipo di viaggio.