Napoli-Genk snodo principale per il futuro: vietato sbagliare, in ballo soldi e prestigio

La sfida contro il Genk sarà per il Napoli lo snodo principale per il futuro del Napoli. Con una vittoria, infatti, la formazione di Ancelotti staccherebbe il pass per gli ottavi di finale di Champions League (anche vincendo ad Anfield col Liverpool accadrebbe). Per il club azzurro significherebbe tanto, per il prestigio e per la questione economica. Vietato, dunque, bucare quest'obiettivo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.