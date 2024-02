Napoli-Genoa, probabili formazioni Gazzetta: scelta a sorpresa a sinistra?

Chi giocherà contro il Genoa? La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le probabili formazioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi giocherà contro il Genoa? La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le probabili formazioni. E per il Napoli potrebbe esserci qualche novità. In porta dovrebbe rientrare Meret, così come Natan in difesa, entrambi reduc da infortuni. A sinistra Mazzocchi pare essere in vantaggio su Mario Rui e Olivera. Ecco le probabili secondo La Rosea.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Messias, Frendrup; Retegui, Gudmundsson