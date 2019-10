Napoli-Hellas Verona, il San Paolo è pronto a dare la carica: ecco quanti spettatori ci saranno

Sono previsti circa 40 mila spettatori, forse qualcosina in meno, al San Paolo in occasione di Napoli-Hellas Verona. I prezzi popolari stanno spingendo la vendita, tant'è che sono già quasi introvabili i biglietti per le Curve e per i Distinti. Il traguardo minimo è 35 mila spettatori, ma si può arrivare anche a 40 mila, tuttavia non sarà superato il record di presenze stagionale che risale all'ultimo match interno col Brescia.