Napoli-Inter a rischio: tre ipotesi per la semifinale di Coppa Italia

Napoli-Inter a rischio. Dopo il rinvio della sfida tra Juventus e Milan, stessa sorte potrebbe toccare alla sfida in programma domani al San Paolo. Tre le ipotesi per questa partita svelate da Il Mattino oggi in edicola: si gioca, non si gioca, si gioca a porte chiuse. Oggi giornata decisiva col Prefetto che potrebbe prendere la decisione finale. In attesa i 40mila previsti del San Paolo ma anche l'Inter che oggi dovrebbe partire per Napoli.