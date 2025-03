Napoli-Inter, allerta Prefetto per la sfida dei 'maranza': sfida social a invadere il sud

Alcuni streamer che hanno chiamato a raccolta i propri amici “maranza” per invadere il Sud, in una sfida a colpi di spranghe e di rappresaglie, nel giorno di Napoli-Inter, nel giorno in cui le forze dell'ordine sono inevitabilmente concentrate sulla partita in programma questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Maradona e che metterà in palio molto più dei semplici 3 punti.

Come raccontato da Il Mattino, rafforzati i controlli nelle stazioni ma anche fermate della metropolitana a Scampia e in alcuni punti dell’area occidentale (quelli a ridosso dei club di tifosi che un tempo si definivano “fossato flegreo”). La “challenge” è partita da Torino, dove uno streamer ha diffuso un video in cui lancia la sfida ma al momento non emergono criticità, al di là del botta e risposta sui social.