Napoli-Inter, ecco dove vederla in tv e streaming

Domenica sera big match al Maradona con il Napoli che affronta nel posticipo serale la capolista Inter, in un match che potrebbe risultare decisivo per la corsa Champions della squadra di Rino Gattuso. La gara sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport.

Come sempre sarà possibile di accedere anche ai servizi di streaming per la visione del match: con l'app di Sky Go o sulla piattaforma Now.