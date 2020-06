Inizia il conto alla rovescia. Nella giornata di sabato 13 giugno il Napoli tornerà in campo dopo aver disputato l'ultima gara lo scorso 29 febbraio contro il Torino in campionato. Come scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', la Rai trasmetterà il match in chiaro ed ha comunicato l'orario d'inizio della gara, che partirà alle 20.45.