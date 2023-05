Napoli-Inter, probabili formazioni CdS: Kvara c'è! Inzaghi fa tanto turnover

Luciano Spalletti dovrebbe mandare in campo i titolarissimi nella sfida di questo pomeriggio con l'Inter al Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti dovrebbe mandare in campo i titolarissimi nella sfida di questo pomeriggio con l'Inter al Maradona. Kvaratskhelia è recuperato e ritroverà il suo posto in attacco, insieme a Osimhen e a Politano che dovrebbe spuntarla su Elmas. In difesa Olivera a sinistra, benché Mario Rui andrà in panchina. Inzaghi invece fa turnover e dovrebbe lanciare D'Ambrosio, Bellanova, Asllani, Gagliardini e Correa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa