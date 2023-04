Napoli invasa dai turisti tifosi: ecco quante persone saranno in città per la festa Scudetto

E' questo il titolo d'apertura di Cronache di Napoli nel giorno in cui il Napoli potrebbe laurearsi campione d'Italia.

"Napoli invasa dai turisti tifosi". E' questo il titolo d'apertura di Cronache di Napoli nel giorno in cui il Napoli potrebbe laurearsi campione d'Italia. Sono attese per oggi circa 250 mila persone in città per la festa Scudetto. "E' il giorno dei giorni. Azzurri, c'è il derby dopo Lazio-Inter per il tripudio finale".