Napoli-Juve è anche Osimhen contro Vlahovic: il confronto in numeri

Napoli-Juventus, in programma domani sera al Maradona, sarà anche la sfida tra due dei centravanti più forti del nostro campionato: Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola li ha messi a paragone: "Domani al Maradona arriva Vlahovic, uno dei centravanti più in forma della serie A con nove gol e un assist nel 2024. Osimhen, che non è ancora al massimo dopo la Coppa d’Africa, ha fatto meglio anche di Vlahovic nelle ultime gare.

Il centravanti della Juventus con tre gol e un assist ha rappresentato un salvagente a cui aggrapparsi in mare aperto per i bianconeri in crisi di prestazioni e di risultati. Nelle ultime cinque partite la squadra di Allegri ha portato a casa cinque punti che passano tutti per le giocate di Vlahovic ma non raggiunge l’impatto di Osimhen al rientro dalla sconfitta in finale con la sua Nigeria. Vlahovic ha fatto un gol ogni 60 minuti, non riesce ad eguagliare il centravanti a cui il Napoli s’aggrappa per l’operazione Europa".