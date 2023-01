Napoli-Juventus, un miliardo di valore ma gli uomini d'oro sono azzurri

"Gli uomini d'oro sono a Napoli", titola oggi il Corriere dello Sport. Quante ragioni ci sono per non perdersi Napoli-Juve? Un miliardo

"Gli uomini d'oro sono a Napoli" , titola oggi il Corriere dello Sport. Quante ragioni ci sono per non perdersi Napoli-Juve? Un miliardo. Quanto vale Napoli-Juve? Un miliardo.

Chi lo dice? Transfermarkt, il sito specializzato in materia di calciomercato, divenuto così referenziale da entrare anche nelle pieghe dell’ inchiesta federale sulle plusvalenze che vi avrebbe fatto ricorso anche come metro per valutare il “giusto costo” di un calciatore. Khvicha Kvaratskhelia è il loro fiore all’occhiello, ma sono quei 538,80 milioni di euro del Napoli che catturano l’attenzione rispetto ai 462,80 milioni juventini. La marcia portentosa dei partenopei in Italia e in Europa ha reso il patrimonio immateriale dei giocatori una ricchezza tanto vera da sfondare abbondantemente il muro del mezzo miliardo di euro.