Napoli, la Champions e dopo i rinnovi: cinque i nodi da risolvere

Dunque, bisognerà attendere per i rinnovi nonostante 5 situazioni nodi che rischiano presto di arrivare al pettine

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli, prima la Champions e solo dopo i rinnovi. Cinque i nodi da risolvere" scrive Il Mattino. In casa Napoli i prossimi passi sono già fissati: prima il campionato e la Champions, poi tutto il resto. Non ci sono premi fissati ma ADL spera ovviamente di arrivare il più avanti possibile anche in Europa.

Dunque, bisognerà attendere per i rinnovi nonostante 5 situazioni nodi che rischiano presto di arrivare al pettine, ovvero: Meret, Lozano, Zielinski, Rrhamani e Osimhen. "Senza rinnovo rischiano di andare via" scrive il quotidano.