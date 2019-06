Napoli-Lukaku, i dettagli della proposta: tassazione del 10% sull'ingaggio, 33 mln in tre anni al giocatore

Romelu Lukaku (26) è il nome nuovo per l'attacco del Napoli. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto ed analizzare nel dettaglio la proposta economica che il club azzurro potrebbe mettere in piedi per portare il bomber belga all'ombra del Vesuvio: "A Lukaku dovrà essere garantito uno stipendio di 10 milioni netti che, calcolando la tassazione del 10 per cento, equivarrebbe a 11 milioni lordi. Dunque ben 7 milioni di risparmio rispetto al vecchio regime fiscale che equiparava il lordo a circa il 43 per cento del netto. Insomma, numeri alla mano, Lukaku costerebbe uno stipendio di 33 milioni di euro per i prossimi tre anni, anziché 55 circa. Una spesa che il Napoli potrebbe più facilmente poter ammortizzare nel corso del triennio".