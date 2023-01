Napoli macchina da gol (come l'Inter), ma subisce molto meno: il dato

Focus sulle abilità di Inter e Napoli sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Non solo dei gol realizzati o presunti bisogna però tenere conto, le reti subite incidono in misura uguale e qui sta la vera differenza: il Napoli ha incassato 12 gol, l’Inter ne ha presi 22, dieci in più. La squadra di Spalletti ha concesso due gol agli avversari soltanto in tre occasioni, contro Verona, Bologna e Udinese".