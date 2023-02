Napoli meglio di ogni altra big d'Europa: il confronto in numeri

L'edizione odierna di Tuttosport mette a paragone il Napoli con tutte le altre big d'Europa. E lo fa partendo dai numeri.

L'edizione odierna di Tuttosport mette a paragone il Napoli con tutte le altre big d'Europa. E lo fa partendo dai numeri: "Una sola sconfitta (a Liverpool) e 6 vittorie, mentre in campionato la media punti è di 2,7 a partita, la media gol fatti di 2,4 e quelli subiti 0,7. Tutti inferiori i numeri delle big d’Europa. Il Manchester City in Champions ha vinto 4 gare e ne ha pareggiate 3, in campionato ha una media punti di 2,2 a partita, con una media gol fatti di 2,5, mentre per quelli subiti è di uno a match.

Il Psg in Champions ne ha vinte 4, ne ha pareggiate 2 e ne ha persa una, in campionato ha una media punti di 2,4, così come i gol fatti (2,4) ed una rete di media subita per ogni singola partita. Il Bayern in Champions ha un sontuoso 7 su 7, mentre in campionato la media è di 2 punti a gara, una media-gol di 2,9 ed un gol preso per ogni sfida disputata. Infine il Real: 5 vittorie, un pari ed una sconfitta in Champions, 2,3 punti di media nei match di Liga, 2,1 gol fatti in ogni match ed infine 0,8 di media per ciò che concerne le reti subite".