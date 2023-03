Napoli micidiale su calcio piazzato: nessuno in Europa ha segnato tanto

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Cercando sempre di sorprendere l’avversario con qualche soluzione diversa, studiando ogni particolare. Per esempio, contro il Torino che marca a zona, Osimhen è partito più indietro è il suo stacco in terzo tempo gli ha consentito di toccare il pallone di testa a un’altezza inarrivabile per gli altri. Se proprio si vuol cercare il pelo nell’uomo il Napoli sinora non ha espresso un giocatore capace di segnare su punizione diretta. Ma se valutiamo che su azione di calcio d’angolo la capolista ha realizzato 15 gol, più di ogni altra squadra nei maggiori campionati europei".