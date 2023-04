Napoli-Milan è anche Osimhen vs Leao: un passato in comune e un valore da 200mln

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, c'è grande attesa per la sfida a distanza tra Victor Osimhen e Rafael Leao

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, c'è grande attesa per la sfida a distanza tra Victor Osimhen e Rafael Leao: tutti gli occhi del Maradona e dei tifosi a casa davanti alla televisione saranno su loro due, vale a dire i trascinatori indiscussi delle due squadre. Osimhen e Leao, oltre al talento, hanno un'altra cosa in comune: entrambi infatti si sono fatti le ossa in Francia e hanno giocato nel Lille. Quando il Milan ha preso il portoghese nel 2019, a prendere il suo posto nella squadra francese è stato proprio il nigeriano. Da quel momento, tutti e due hanno fatto parecchia strada e ora insieme hanno un valore intorno ai 200 milioni di euro.