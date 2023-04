Napoli-Milan, probabili formazioni Gazzetta: risolti i due ballottaggi sulle fasce

Nei soliti due ballottaggi sulle fasce Mario Rui dovrebbe spuntarla su Olivera in difesa, mentre davanti Politano è favorito su Lozano.

In casa Napoli non ci sono molti dubbi di formazione. Nei soliti due ballottaggi sulle fasce Mario Rui dovrebbe spuntarla su Olivera in difesa, mentre davanti Politano è favorito su Lozano. Al centro dell'attacco sarà Simeone a sostituire l'infortunato Osimhen. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud