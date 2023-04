Napoli-MIlan vale una valanga di milioni: ecco quanto vale la semifinale

Napoli-Milan vale un posto alla semifinale di Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli-Milan vale un posto alla semifinale di Champions League ma in un mondo del calcio dove un occhio va sempre al bilancio non è da trascurare quello che entrerebbe nelle casse del club che staccherà il pass per il penultimo atto della competizione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport quello di questa sera sarebbe un colpo da 25 milioni in una notte: al vincitore andranno 12 milioni e mezzo di premio UEFA, a cui aggiungere altri bonus e l’incasso al botteghino dell’ipotetica semifinale.