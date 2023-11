Napoli rinforzato su un 'vecchio' asse: tre azzurri decisivi a Salerno

Così la Gazzetta dello Sport evidenzia la grande prova nel derby di tre azzurri.

"Attendendo che Rudi Garcia trovi il modo migliore per sfruttare una rosa profonda e dalle caratteristiche più svariate, dal derby invece esce fuori un Napoli rinforzato su un vecchio asse". Così la Gazzetta dello Sport evidenzia la grande prova nel derby di tre azzurri.

"Parte dal portiere Alex Meret, passa per il regista Stanislav Lobotka e trova un ottimo terminale in Matteo Politano, che sta vivendo la sua migliore stagione in assoluto al compimento dei trent’anni. Sono punti precisi di riferimento per la squadra, dei leader silenziosi che stanno riprendendosi il ruolo di protagonisti che nella scorsa primavera ha permesso loro di vivere intorno allo scudetto un periodo di esaltazione eccezionale. Talmente incredibile che vorrebbero assolutamente riviverlo e per questo stanno trovando le proprie energie migliori".