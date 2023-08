Napoli-Sassuolo, probabili formazioni Gazzetta: Garcia lancia i titolari, ma ha ancora tre dubbi

TuttoNapoli.net

Rudi Garcia ha per la prima volta al Napoli al completo per la partita di stasera contro il Sassuolo. Allora quale formazione sceglierà? Secondo La Gazzetta dello Sport le scelte sono più o meno fatte, con dubbi in tre ruoli. Due in difesa: Juan Jesus e Olivera sono avanti su Natan e Mario Rui. E uno in attacco, dove Politano è in vantaggio nel ballottaggio con Raspadori. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti