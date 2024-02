Napoli, serve autocritica per capire com’è stato possibile demolire un capolavoro

Sul Corriere dello Sport si racconta così l'incredibile finale di gara, col Napoli capace di farsi rimontare a 41 secondi dalla fine d’una partita “sporca”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luci che si spengono e lampade che s’accendono: quando finisce una storia, quella del Napoli, ne rimane viva un’altra, e appartiene al Cagliari, e in uno stadio che - incredulo - se ne sta con le mani in testa, c’è chi esulta e chi si dispera. Sul Corriere dello Sport si racconta così l'incredibile finale di gara, col Napoli capace di farsi rimontare a 41 secondi dalla fine d’una partita “sporca”.

"È un pareggio che scuote, dà un senso “umano” alla classifica, ci sarà sempre da soffrire, ovvio, però il coraggio può essere un elemento decisivo da sommare alle diavolerie di Ranieri, che una ne fa e cento ne inventa. Ma in quell’1-1 c’è pure dell’altro, ad esempio il senso di rassegnazione del Napoli, la certificazione bruciante che quello scudetto va goduto finché è consentito portarselo a spasso, perché poi servirà inventarsi un’esistenza diversa, onestamente autocritica, per capire come sia stato possibile demolire quel capolavoro su tela di un anno fa."