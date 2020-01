"Napoli speciale, ho trascorso anni felici", così Sarri in privato sul suo passato

Maurizio Sarri non rinnega il suo passato. Anche da allenatore della Juventus, spende sempre belle parole per la sua esperienza al Napoli. E non potrebbe essere altrimenti, visto il legame viscerale con la piazza, con l'ambiente, con la gente. E con quella squadra che arrivò a sfiorare lo scudetto. "Napoli è qualcosa di davvero speciale, perché in questo club ho trascorso anni felici", continua a ripetere a chi gli chiede del suo passato, come riferito da Il Mattino.