Nasce l'Italia di Spalletti: le ipotesi sulle prime convocazioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano meno di un paio di settimane all'ingresso ufficiale sulla panchina della Nazionale del nuovo commissario tecnico, il campione d'Italia in carica Luciano Spalletti, che raccoglie l'eredità di Roberto Mancini in una fase delicata per gli azzurri, alla caccia della qualificazione al prossimo Europeo dopo la delusione dell'esclusione dal Mondiale. Ma da chi ripartirà l'ex allenatore del Napoli? La Gazzetta dello Sport prova ad entrare nella testa del tecnico di Certaldo con un'analisi per reparti della squadra azzurra.

Pochi dubbi in porta: Donnarumma è e resta il titolare

Gigio Donnarumma sarà ancora il titolare dei pali azzurri, ci sono pochi dubbi. Il portiere del PSG, nonostante in Francia non abbia più raggiunto i picchi di Euro 2021, sarà il numero 1 della squadra di Spalletti, che gli dovrebbe affiancare il fido Alex Meret e Guglielmo Vicario del Tottenham.

Scalvini e Bastoni la coppia del futuro per la difesa

La difesa ripartirà da Giorgio Scalvini e Alessandro Bastoni, partiti alla grande nel nuovo campionato di A e pronti ad un ruolo ancor più centrale nella nazionale di Spalletti. Bene anche Buongiorno del Torino, Bonucci sembra ormai uscito di scena, mentre saranno da valutare Toloi e Acerbi. Non hanno esaltato Baschirotto e Mancini della Roma, così come Romagnoli, escluso negli ultimi anni da Roberto Mancini e possibile convocato nel ciclo Spalletti.