Natan abita nell'appartamento che fu di Higuain e Ancelotti: la curiosità

Dove abita Natan? L'edizione odierna de Il Mattino ha svelato la scelta del difensore arrivato al Napoli in estate. Il brasiliano ha preso casa a Parco Matarazzo, in via Tasso, e abita nell'appartamento che era stato di Higuain e Ancelotti.

Il calciatore spesso arriva allo stadio Maradona con Juan Jesus, difensore azzurro suo connazionale, che lo ha aiutato molto nell'inserimento in questa fase di rodaggio.